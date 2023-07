Die fünfte Staffel der beliebten Reality-Serie auf Netflix heizt uns diesen Sommer noch mal richtig ein! "Too Hot to Handle" geht in eine weitere Runde, und auch dieses Mal gibt es einiges zu sehen! Die ersten vier Episoden wurden am 14. Juli veröffentlicht, weitere folgen am 21. Juli, und die letzten drei Folgen bekommen wir am 28. Juli zu sehen!