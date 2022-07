Bitte rede nicht mit uns!

Die britische Theaterregisseurin Carrie Cracknell hat sich in ihrem Spielfilmdebüt aber anscheinend nicht nur an "Bridgerton", sondern auch an "Fleabag", der gefeierten Serie mit Phoebe Wallder-Bridge, orientiert. Denn auch Anne durchbricht im Film laufend die vierte Wand und wendet sich direkt ans Publikum. Was so natürlich auch nicht im Buch vorkommt.

Das ansonsten durchaus unterhaltsame Gimmick wird aber immens überstrapaziert und bewirkt das Gegenteil von dem, was es eigentlich sollte: Es baut Distanz anstatt Nähe zum Erlebten auf. Das Einbeziehen des Publikums wirkt seltsam deplatziert. Die Oberflächlichkeit der Dialoge werden dadurch obendrein noch mehr unterstrichen: Ein satirischer Dialog, so scheint zumindest die Meinung von Cracknell zu sein, wird nur dann verstanden, wenn er von einem Seitenblick in die Kamera begleitet wird.