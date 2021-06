"Transformers 6": Was wir bisher darüber wissen

Kompletter Neustart mit neuem Team?

Daher wird nun ein ganz neues Team antreten, um ein noch unbetiteltes "Transformers 6"-Projekt auf die Beine zu stellen, wie "Collider" verrät. Unter der Regie von Steven Caple Jr. ("Creed 2") werden Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah") und Anthony Ramos ("In the Heights") für Warner Bros. in den Hauptrollen zu sehen sein.

Ramos' Figur wird als geächteter, verwundeter Held beschrieben, der mit Unterstützung von Optimus Prime wieder auf die Füße kommen will. Das Drehbuch zu "Transformers 6" stammt von Joby Harold und wird angeblich deutlich von den bisherigen Filmen abweichen, um das Franchise wieder in die Gänge zu bringen.

Die Dreharbeiten zu "Transformers 6" beginnen in diesen Tagen. Ein Kino-Start steht selbstverständlich noch nicht fest.