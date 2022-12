Weitere "Transformers"-Filme

Michael Bay hat sich als Regisseur ja schon 2017 mit "Tranformers 5: The Last Knight" von der bombastischen Fantasy-Action-Reihe verabschiedet, da dieser Teil gefloppt war. Nun treten unter der Regie von Steven Caple Jr. ("Creed 2") die wendigen Auto-Aliens ihr nächstes Abenteuer an. Das Drehbuch zu Teil 7 stammt von Joby Harold und wird angeblich deutlich von den bisherigen Filmen abweichen, um das Franchise wieder in die Gänge zu bringen.

Offiziell bestätigt wurden auch bereits "Transformers 8" und "Transformers 9", mehr Details zu diesen Filmen sind aber freilich noch nicht bekannt. Man darf jedoch annehmen, dass sie eng mit "Transformers 7: Aufstieg der Bestien" zusammenhängen und so etwas wie eine eigene Trilogie im "Transformers"-Universum sein werden.

"Transformers: Aufstieg der Bestien" startet am 8. Juni 2023 in unseren Kinos.