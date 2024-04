Hasbro hatte bereits ein Spielzeug-Crossover

In einem Interview mit "Geek Culture" äußerte sich Bonaventura bereits zu diesem Twist: "Regisseur Steven Caple Jr. hat diese Idee mit der Verbindung zu G. I. Joe schon sehr früh ins Spiel gebracht und ich habe darauf positiv reagiert. Ich wollte nur von ihm wissen, wie er sich das genau vorstellte und wie es funktionierten könnte. Zum damaligen Zeitpunkt war sich Steven nicht ganz sicher, was man da machen sollte. Doch als wir dann das Drehbuch entwickelten, sind wir einfach auf das Thema wieder zurückgekommen."

Für Hasbro wäre es nicht das erste Crossover dieser Art, denn die Spielzeugfirma stellte bereits in der Vergangenheit einige G. I. Joe-Fahrzeuge her, die sich in Transformers verwandeln konnten. Bisher ist noch nichts über das künftige Filmprojekt bekannt und wir wissen weder, wie das Crossover betitelt sein wird, noch wann erscheinen soll.