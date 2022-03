"True Detective" Staffel 4: Das ist bisher bekannt

"True Detective: Night Country"

Da überrascht es nicht, dass eine vierte Staffel in weite Ferne rückte, lange war von der Thriller-Serie nichts mehr zu hören (die dritte Staffel wurde 2019 ausgestrahlt). Hollywood ist aber für seine Wunder bekannt – und so gibt gibt es nun endlich neue Lebenszeichen von der totgesagten, ehemals so beliebten HBO-Serie.

Wie "Filmstarts" berichtet, befindet sich die vierte Season von "True Detective" bereits in Entwicklung. Sie wird den Untertitel "Night Country" tragen – was vermuten lässt, dass es weiterhin düster und furchterregend zugehen wird. Worum es in der vierten Staffel gehen wird, ist allerdings bis dato noch nicht durchgesickert.

Was man allerdings weiß ist, dass der ehemalige Showrunner und Serienschöpfer Nic Pizzolatto nicht mehr hinter den Kulissen die Fäden ziehen wird. Neu an Board sind dafür Issa López ("Vuelven"), die für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, sowie Barry Jenkins, der als Produzent fungiert. Jenkins wurde für seinen Film "Moonlight" (Drehbuch und Regie) 2017 mit dem Oscar für das beste Drehbuch prämiert.

Man darf also gespannt sein!

"True Detective" ist auf Sky X zu sehen und auf Amazon Prime erhältlich. Hier geht's zur Serie!

