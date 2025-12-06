TV-Abschied: Diese Formate wurden 2025 eingestellt

In der TV-Landschaft gibt es immer viel Bewegung - das zeigt auch das Jahr 2025. Zuschauerinnen und Zuschauern mussten sich von zahlreichen liebgewonnenen Sendungen verabschieden. Aber auch einige Shows, die gerade erst ihren Weg auf den Bildschirm gefunden hatten, wurden rasch wieder aus dem Programm genommen.

"Was kann der Mensch?" Dr. Eckart von Hirschhausen (58) will sich nach und nach aus dem Show-Geschäft zurückziehen. Am 18. Januar 2025 präsentierte der Arzt und Moderator zum letzten Mal seine Samstagabendshow "Was kann der Mensch?", durch die er seit 2023 geführt hatte. Die Unterhaltungssendung zeigte, zu welchen Höchstleistungen Menschen fähig sind. "Golden Bachelor" Als Ableger des "Bachelor"-Universums und nach US-amerikanischem Vorbild durfte in Deutschland erstmals ein Ü-50-Single Rosen verteilen. Das Experiment "Golden Bachelor" scheiterte bei RTL jedoch Anfang Februar. Nach nur zwei Folgen nahm der Sender die Datingshow für Senioren wohl aufgrund schwacher Quoten aus dem TV-Programm. Zuvor war die Staffel bereits komplett auf dem Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt worden.

"Ringlstetter" Nach neun Jahren ging die wöchentliche Late-Night-Sendung "Ringlstetter" (BR Fernsehen) in ihre finale Staffel. Zum Abschluss hatten sich Hannes Ringlstetter (55) und Co-Moderatorin Caro Matzko (46) noch einmal hochkarätige Gäste eingeladen. Ab 6. Februar nahmen unter anderem David Garrett, Esther Sedlaczek, Martin Rütter und Jan Josef Liefers am Schreibtisch von Ringlstetter Platz. "Late Night Berlin" Klaas Heufer-Umlauf (42) hat am 25. März nach sieben Jahren überraschend das Ende seiner Show "Late Night Berlin" verkündet. Die Abschiedsfolge fiel mit nur etwa 13 Minuten kurz aus. Der Moderator erklärte darin: "Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht." Am Ende der Show folgte dann noch ein Einspieler mit Anne Will (59), die einst der erste Gast in "Late Night Berlin" gewesen war. Gleichzeitig kündigte Heufer-Umlauf für den 22. April ein neues ProSieben-Format an, "Experte für alles". Das Format ging inzwischen schon in die zweite Staffel.

"Das Supertalent" Nach 17 Staffeln ist Schluss: RTL verkündete Mitte Mai, dass "Das Supertalent" "vorerst nicht" fortgeführt wird. Erst Ende April hatte sich der 16-jährige Jayden Swingewood aus Duisburg vor der Jury um Dieter Bohlen (71) den Sieg der 17. Staffel geholt. Die Talentshow wurde 2007 erstmals in Deutschland ausgestrahlt und hatte 2022 und 2023 bereits pausiert. Wie 2024 zeigte RTL auch 2025 nur noch eine gestraffte Version mit vier Samstagabendsendungen. "Die Quote war echt kacke", sagte Urgestein Bohlen in einer Instagram-Story und übte dann noch eine Grundsatzkritik. Zwar hätten insgesamt mehr Menschen zugeschaut als bei anderen Primetime-Formaten, "aber die Quoten werden eben in bestimmten Altersklassen gemessen. So ein Schmarrn".

"Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" Nach nur einer Folge nahm VOX die eigentlich sechsteilige Doku "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" im April wieder aus dem Programm. Am Dienstagabend um 23:20 Uhr schalteten lediglich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Tourerlebnisse rund um den Rapper (47) und seine Familie waren bereits 2024 beim Streamingdienst RTL+ gezeigt worden. "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" Nach nur 32 Folgen endete am 11. Juni "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bei RTL. 2024 meldete sich Stefan Raab (59) nach fast zehnjähriger Bildschirm-Auszeit mit einem der spektakulärsten TV-Comebacks aller Zeiten zurück. Nach seinem dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (49) kündigte er seine neue Show an, die ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar war. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen. "Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend", sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, dann im Mai zu "DWDL". Die Fans mussten allerdings nicht lange auf neuen Stoff von Raab verzichten: Nach der Sommerpause kehrte der Entertainer mit der wöchentlichen "Die Stefan Raab Show" zurück.

"Das Duell um die Welt" Nach 13 Jahren wurde im Juli das Ende von "Das Duell um die Welt" bei ProSieben angekündigt. Am 30. November startete die erste der drei finalen Folgen mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf. Zum Abschluss wanderte die Show vom Samstag- auf den Sonntagabend. "RTL Direkt" Nach nicht ganz vier Jahren wurde das Nachrichten-Format "RTL Direkt" zum 23. Juli eingestellt. Seit 2021 führten zunächst Jan Hofer (75) und nach seinem Abschied drei Jahre später Pinar Atalay (47) als Hauptmoderatorin durch das TV-Format. Die rund 20-minütige Sendung "RTL Direkt" feierte am 16. August 2021 ihre TV-Premiere.

"Schlagerhitparade" Der MDR bestätigte im Oktober, dass die "Schlagerhitparade" mit Christin Stark (36) zum Jahresende abgesetzt wird. Wegen Fußballübertragungen und dem Weihnachtsprogramm wurde die letzte Folge später für den 2. Januar 2026 angekündigt, wie "Schlagerpuls" berichtete. Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass Matthias Reims (68) Ehefrau ab Februar 2023 die TV-Chartshow "Die Schlager des Monats" von Bernhard Brink (73) übernehmen wird. Der Sender erklärte damals, dass mit dem Moderationswechsel auch eine "inhaltliche Auffrischung" sowie Namensänderung einhergeht. "First Dates - Ein Tisch für zwei" Seit 2018 hat sich das VOX-Format als beliebte Kuppelshow im deutschen Fernsehen etabliert. Doch wie "DWDL" berichtete, stoppt der Sender die Produktion frischer Folgen von Roland Trettls (54) "First Dates - Ein Tisch für zwei" zum Jahresende. Von einem endgültigen Aus sei laut Sendersprecherin jedoch nicht die Rede, und die Zuschauer könnten sich trotz des Stopps 2026 auf einige neue, vorproduzierte Folgen freuen können. Auch Roland Trettl versicherte gegenüber spot on news: "Solange es da draußen Single-Menschen gibt, wird es 'First Dates' auch geben." Hier dürfen Fans also noch hoffen.