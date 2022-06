"TV total Wok-WM"-Comeback auf ProSieben hat Sendetermin

"Country Challenge", "Mission: Job Unknown", "Local Hero" und "World Most Dangerous Roads"

In der Live-Show "Country Challenge" muss ein Promi zum Beispiel zehn Brautpaare finden, die in Südafrika einen Bungeesprung wagen. Am Ende jeder Folge entscheidet das TV-Publikum, welcher Promi sie beim Lösen der Aufgabe am meisten überzeugt hat.

Die "Mission: Job Unknown" (sechs Folgen) schickt Prominente in Zweierteams in einen neuen Job. Sven Hannawald und Mario Basler werden Rettungsschwimmer in Mexiko, Lucy Diakovska und Nadja Benaissa Geisterjäger in Irland, Viviane Geppert und Thomas Hayo arbeiten als Bodyguards in den USA, Oliver Pocher und Laura Karasek landen auf einer Käse-Alm in Rumänien und Verona und San Diego Pooth schickt der Sender in eine Chocolaterie in Venedig.