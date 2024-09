Ein Schönheits-OP ist immer eine heikle Angelegenheit und mit vielen Emotionen verbunden. Eines scheint aber klar zu sein: wer sich dazu entschließt, tut das aus freier Entscheidung. Doch bei dem aktuellen Netflix-Hit "Ugly – Verlier nicht dein Gesicht" ist das alles ganz anders: In der Verfilmung des Young-Adult-Romans von Scott Westerfeld zerfällt die Gesellschaft der Zukunft in Uglies und Pretties. Doch wie endet diese düstere Zukunftsvision eigentlich? Wir wollen euch das Ende des Films erklären und auch auf einen wichtigen Unterschied zur Romanvorlage hinweisen.

Die OPs fordern jährlich zahlreiche Todesopfer und damit nicht genug, wird bei den Eingriffen mit voller Absicht das Gehirn geschädigt, um den Charakter der Personen zu verändern: Die Erinnerungen an ihr früheres Leben verschwinden und sie werden gefügige Erfüllungsgehilfen. Einige der Opfer kommen dann auch als Soldaten, die sogenannten Specials zum Einsatz.

Zunächst eine kurze Zusammenfassung der Handlung . Alle Jugendlichen müssen sich in der dystopischen Zukunft mit 16 einer Schönheits-OP unterziehen, um in die Welt der Pretties aufgenommen zu werden. Dahinter stecken Dr. Cable ( Laverne Cox ) und ihre sogenannten Special Circumstances. Tally Youngblood ( Joey King ) scheint sich diesem Zwang zunächst zu fügen, doch dann öffnet ihr die Widerstandsgruppe "Smoke" und deren Anführer David ( Keith Powers ) die Augen.

Tallys ehemaliger Jugendfreund Peris ( Chase Stokes ), der zum Special umgewandelt wurde, stellt sich den Flüchtenden entgegen: Tally versucht, die Erinnerungen an sein früheres Selbst zu wecken, doch es entspinnt sich ein Kampf, als dessen Folge Peris von der Plattform ins tosende Wasser stürzt. Seine letzten Worte offenbare aber, dass er doch noch an früher denkt.

Dr. Cable hat es natürlich auf die Widerstandsgruppe abgesehen und versucht, sie zu zerschlagen. Tally und David können zwar in Cables Stützpunkt vordingen, doch für Tallys Freundin Shay ( Brianne Tju ) kommt die Hilfe zu spät: Sie wurde bereits umoperiert und ihr Wesen ist völlig verändert. Auch an Tally und Maddy ( Charmin Lee ) soll nun die OP durchgeführt werden, doch da eröffnen die übriggebliebenen Widerstandskämpfer aus einem Hubschrauber das Feuer und ermöglichen den Gefangenen - inklusive Shay – die Flucht.

Der Film endet damit, dass wir Tally in ihrer neuen Gestalt sehen: Sie blickt aus dem Fenster und danach betrachtet sie die Narbe auf ihrer Handfläche und ein wissendes Lächeln macht sich auf ihren Lippen breit. Bedeutet das nun, dass sie tatsächlich noch alles über ihr früheres Selbst weiß? Vermutlich soll diese Botschaft durch die Szene transportiert werden.

Tally und ihre Verbündeten befinden sich nun im Besitz eines theoretischen Heilmittels gegen die gehirnverändernde OP, doch es fehlt eine Testperson. Tally entschließt sich, dieses Opfer auf sich zu nehmen: sie liefert sich Dr. Cable aus und lässt sich mit den Worten "Ich bin Tally Youngblood! Macht mich schön!" in einen Pretty verwandeln. Sie rechnet mit ihrer Willensstärke und geht davon aus, dass sie auch nach der OP noch wissen wird, was sie geplant hat.

Unterschied zur Romanvorlage

Zugleich wird hier auch ein wesentlicher Unterschied zur Romanvorlage deutlich. Der erste Band der Buchreihe bricht nämlich bereits vor Tallys OP ab und erst in Band 2 "Pretty: Erkenne dein Gesicht" erfahren wird dann, wie es dem Mädchen in New Pretty Town ergeht. Außerdem ist es geradezu unwahrscheinlich, dass die Narbe überhaupt noch vorhanden sein kann, denn bei Peris wurde sie zum Beispiel entfernt.

Warum sollte an einem Pretty ein Makel zurückbleiben, das ihn an sein Leben als Ugly erinnert? Welche filmdramaturgische Absicht dahinersteckt, ist jedenfalls klar: Die Narbe wird zum wichtigen Symbol und dient als Bindeglied zu Tallys früherer Existenz. Obwohl Netflix noch keine offizielle Bestätigung für "Ugly 2" veröffentlich hat, ist also der Weg zur Fortsetzung geebnet.