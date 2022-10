Zac Efron ist für vieles bekannt: für seinen gut trainierten Körper zum Beispiel, für seine ikonischen Tanzmoves in den "High School Musical"-Filmen oder seit kurzem leider auch dafür, dass er sein Gesicht angeblich zu vielen Schönheits-OPs unterzogen hat. Für Umweltschutz und Aufklärung aber eher weniger.

Umso größer war die Überraschung, als Efron 2020 bei Netflix mit der Doku-Serie "Um die Welt mit Zac Efron" (OT: "Down to earth with Zac Efron") an den Start ging. Und noch größer war die Überraschung, als sich die Show tatsächlich als richtig gut, tiefgründig und mit dem Herz am rechten Fleck herausstellte: