"The Umbrella Academy": Was wir über Staffel 3 bisher wissen

Episoden-Titel

Nun wurden immerhin auch die zehn Episoden-Titel der dritten Staffel im Rahmen einer Netflix-Präsentation bei “Geeked Week” von Showrunner Steve Blackman bekanntgegeben:

1. "Meet the Family"

2. "World’s Biggest Ball of Twine"

3. "Pocket Full of Lightning"

4. "Kugelblitz"

5. "Kindest Cut"

6. "Marigold"

7. "Auf Wiedersehen"

8. "Wedding at the End of the World"

9. "Six Bells"

10. "Oblivion"