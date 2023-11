Wahlberg, Monaghan und weitere Stars

Regisseur Simon Cellan Jones inszeniert mit "The Family Plan" einen Apple TV+-Originalfilm. Neben Wahlberg und Monaghan spielen auch Zoe Colletti, Van Crosby, Maggie Q und Ciarán Hinds mit.

Die Ausgangssituation erinnert stark an Schwarzeneggers letzten Action-Kracher "Fubar" auf Netflix: Dort trat (ACHTUNG; SPOILER!) am Ende der ersten Staffel der enttarnte Spion auch mit seiner gesamten Familie im Wagen die Flucht an. Allerdings hatten sie keinen Urlaub in Aussicht und wussten bereits Bescheid über die Gefahr, in der sie schweben. Wie sich der komödiantische Action-Urlaub für Wahlberg und die Seinen gestaltet, werden wir auch noch heuer erfahren.