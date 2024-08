Fünf neue Episoden von "Unsolved Mysteries" hatten am 31. Juli als Staffel 4 der True-Crime-Serie ihre Netflix-Premiere. Eine davon wird zum Beispiel einen neuen Blick auf eine klassische Episode über eine unheimliche humanoide Kreatur, die schon unzählige Male gesichtet wurde. Ein weitere bietet historische Einblicke zum berüchtigtsten Serienmörder des 19. JahrhundertsUnd noch mehr: Jeder dieser rätselhaften Fälle könnte mit der Hilfe von Zuschauern wie Ihnen gelöst werden - es ist schon einmal passiert. Wir stellen euch die 5 Fälle nun etwas näher vor:

1. Folge: Wer war Jack the Ripper? 1888 trieb er in London sein Unwesen und wurde zum wohl bekanntesten und berüchtigsten Serienkiller aller Zeiten, der mindestens fünf Frauen auf dem Gewissen hat. Trotz aller Bemühungen waren die Behörden damals nicht in der Lage, den Täter dieser Verbrechen vor Gericht zu stellen. In den mehr als 130 Jahren seit dem grausamen Sommer und Herbst 1888 ist die Legende von Jack the Ripper gewachsen, und viele Namen und Theorien sind aufgetaucht, während Historiker und True-Crime-Fans herauszufinden versuchen, wer hinter dem Pseudonym steckt. "Unsolved Mysteries" erforscht diese Theorien über die Identität des berüchtigten Mörders und lässt viele Details der Geschehnisse in jenen schicksalhaften englischen Nächten noch einmal Revue passieren.

2. Folge: Eine Leiche im Keller Als Lee Antoni aus Calgary nach einem Wochenende bei seiner Mutter nach Hause zurückkehrte, konnte er nicht ahnen, wie drastisch sich sein Leben verändern würde. Am 26. Oktober 2015 fand Lee seine Frau Amanda tot auf dem Boden im Keller des Paares. "Das war die blutigste Szene, die ich je gesehen habe", sagt Sergeant Trent Petersen von der Polizei Calgary, einer der ersten Beamten, die auf Lees Notruf reagierten. "Ehrlich gesagt, es war grauenhaft." Die Folge erforscht die unbeantworteten Fragen zu Amandas Tod. Eine Reihe merkwürdiger Details erregte sofort das Interesse der Ermittler, als sie den Tatort untersuchten. War ein Eindringling in der Wohnung und hat Amanda angegriffen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen? Haben ihre Migräneanfälle eine Rolle gespielt? War Amandas Tod das Ergebnis eines ungewöhnlichen Unfalls?

3. Folge: Der abgetrennte Kopf "Ich habe gerade einen menschlichen Kopf gefunden." Mit diesen sechs Worten wurde eine ruhige Gemeinde in Beaver County, Pennsylvania, in ein rätselhaftes Geheimnis gestürzt. Am 12. Dezember 2014 stieß ein Jugendlicher bei einem Waldspaziergang auf einen scheinbar menschlichen Kopf, der direkt neben einer Straße abgelegt war. Als die Behörden am Tatort eintrafen, nahmen sie an, dass es sich um einen makabren Streich handelte. Als sie jedoch feststellten, dass es sich tatsächlich um den abgetrennten Kopf einer nicht identifizierten älteren Frau handelte, wurde es erst richtig mysteriös. Diese Folge setzt die laufenden Ermittlungen fort und stellt die wichtigsten Fragen an ein breiteres Publikum: Woher stammt der Kopf? Wer würde so eine abscheuliche Tat begehen? Und wer ist die Frau, deren Körper so grausam geschändet wurde?

4. Folge: Mord im Rampenlicht Am Abend des 4. September 1977 war es auf dem Campus des Trenton State College (heute The College of New Jersey) ruhig. Der Unterricht hatte für das akademische Jahr noch nicht wieder begonnen, so dass die Studentenwohnheime nicht mit einer Vielzahl von Studenten überfüllt waren. Während seiner Patrouille fiel einem Campus-Polizisten ein Frauenfahrrad auf, das an das Geländer vor der Kendall Hall gekettet war. Der Mann machte sich auf den Weg durch die dunklen Gänge des Gebäudes zum Theater, wo er etwas auf der Bühne entdeckte. Als er genauer hinsah, bemerkte er die große Blutlache. Eine junge Frau namens Sigrid Stevenson war grausam ermordet worden - und mehr als vier Jahrzehnte später haben die Behörden immer noch nicht herausgefunden, wer das Verbrechen begangen hat. "Unsolved Mysteries" greift die Verwirrungen dieses Falles wieder auf und spricht mit denjenigen, die in den 70er Jahren ermittelt haben, sowie mit den Kriminalisten, die den Fall Jahrzehnte später wieder aufgenommen haben.

5. Folge: Der Mottenmann ist zurück Als der paranormale Ermittler Tobias Wayland einen Anstieg der Online-Berichte über ein seltsames geflügeltes Wesen in der Gegend von Chicago bemerkte, setzte er sich mit seinem Kollegen Lon Strickler in Verbindung. Seit Jahren berichteten die Chicagoer von einem fliegenden, schwarzen, menschenähnlichen, geheimnisvollen Wesen, das zwischen zwei und drei Metern groß war und dessen Körper fledermausähnliche Flügel hatte. Die Kreatur wurde nachts und tagsüber gesichtet. Einige Zeugen haben erzählt, dass das Wesen ein ohrenbetäubendes Kreischen von sich gibt und eine unheimliche Ausstrahlung hat. Viele haben noch lange nach ihrer Begegnung Albträume und Angstzustände. In mehreren Fällen wurden diese geflügelten humanoiden Gestalten als böse Omen angesehen. Berichte über Mothman-ähnliche Kreaturen sind im Zusammenhang mit den Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl sowie mit Brückeneinstürzen aufgetaucht. Aufgrund des plötzlichen Auftretens des Mothman sind fotografische Beweise selten.

Wo ist "Unsolved Mysteries"-Staffel 4 zu sehen? "Unsolved Mysteries"-Staffel 4 ist auf Netflix verfügbar.