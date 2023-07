"XY gelöst": Spin-off über "mörderische Konflikte"

Was passierte nach der Ausstrahlung der Kriminalfälle in der Öffentlichkeits-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" (seit 1967, ZDF)? Wie kamen Ermittler, Ermittlerinnen und die Staatsanwaltschaft den Tätern auf die Spur? Diesen Fragen geht seit vergangenen August das Spin-off zur Sendung "XY gelöst" nach. Nun stehen zwei aufeinanderfolgende Spezialausgaben an.

Moderiert werden sie erneut von Sven Voss (46), der im Sommer 2022 mit der ersten Staffel der True-Crime-Reihe seinen Einstand feierte.

Voss erzählt in der Sendung von Taten, Ermittlungen, Rückschläge, Lösungen, Festnahmen und Verurteilungen der Mörder. An tatrelevanten Orten spricht der Moderator mit den beteiligten Kriminalbeamten und Staatsanwälten über die schwierigen Ermittlungen in zwei besonders aufwendigen Fällen.