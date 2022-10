True-Crime-Fans aufgepasst: Seid ihr bereit, Rätsel zu lösen, Mordrätsel? "Unsolved Mysteries" kehrt mit neun neuen Rätseln in Staffel 3 zurück, in denen wieder scheinbar unerklärliche Mordfälle im Zentrum stehen. Die kultige und fesselnde Serie der "Stranger Things"-ProduzentInnen kehrt mit einem dreiwöchigen Event zurück, in dem es um weitere ungeklärte Todesfälle, rätselhaftes Verschwinden und bizarre paranormale Aktivitäten geht.