Bis auf die Tatsache, dass Samantha eine Hexe ist, scheint bei ihr und ihrem Ehemann Darrin überhaupt nichts außergewöhnlich. Um ein möglichst normales Leben zu führen, haben sie sich darauf geeinigt, im Alltag auf Magie zu verzichten. Ist manchmal aber komplizierter als erwartet ...

Die Prämisse der 1960er-Sitcom "Verliebt in eine Hexe" (OT: "Bewitched") mag aus heutiger Sicht schlecht gealtert sein: Der Ehemann erlaubt seiner braven Hausmütterchen-Gattin nicht, sie selbst zu sein und ihre Talente auszuleben. Kaum wendet Samantha ihre magischen Fähigkeiten an und strebt somit nach Empowerment, Akzeptanz und nach einer eigener Stimme, kriegt es Darrin mit der Angst zu tun. Weil Männer eben Angst vor starken Frauen haben – so wird zumindest suggeriert.