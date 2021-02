Die 10 besten Hexenfilme aller Zeiten

Der Zauberer von Oz (1939)

Der Filmklassiker rund um die abenteuerliche Reise von Dorothy in das verzauberte Land Oz machte nicht nur Judy Garland und den Song "Somewhere over the Rainbow" unsterblich, sondern etablierte auch das Bild der bösen Hexe mit Hakennase und Warze, ausgestattet mit fliegendem Besen, Zauberstab und Spitzhut am Kopf, in der Popkultur. Hier darf sie sich zusätzlich über eine grüne Hautfarbe freuen, der ewige Neid und die verinnerlichte Missgunst sind schuld daran. Ihr gegenüber steht die gute Hexe Glinda, mit bonbon-farbenem Ballkleid, glitzernd-funkelndem Zauberstab und ebenso elegantem Krönchen.

Frauen sind entweder vertrauenserweckende Mutterfiguren oder furchterregende Hexen: In "Der Zauberer von Oz" wird der Subtext zum Text. Es ist aber auch dieser Film, der – wohl eher unbeabsichtigt – zeigt, dass es mitunter so viel lustiger, spannender und unterhaltsamer ist, auf der grünen, ähm, bösen Seite des Gesetzes zu stehen (denn Glinda war zugegeben ziemlich langweilig).

Für Margaret Hamilton dürfte die Rolle der bösen Hexe des Westens wohl weniger lustig gewesen sein: Ein Unfall am Set verursachte bei der Schauspielerin Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht. Um die Produktion nicht zu gefährden, war sie dazu gezwungen, grünes Make-Up zu tragen, das jedoch giftiges Kupferoxid enthielt. Der ikonische Hexen-Look entstand also aus der Not heraus.

