Was ist über die Serie bereits bekannt?

Doch bleiben wir fair und geben dem Vorhaben eine Chance. Was wissen wir bisher überhaupt darüber? Autor und Produzent Kevin Williamson hat mit Universal Television einen exklusiven Deal über einige Serien aus den Genres Horror, Thriller und Drama abgeschlossen.

Eines dieser Projekte soll auch das Remake von "Rear Window" – so der Originaltitel des Hitchcock-Films – umfassen und für den Streaminganbieter Peacock umgesetzt werden. Williamson hat sich bereits in den 1990er-Jahren an der Seite von Wes Craven als Mitschöpfer der "Scream"-Reihe einen Namen gemacht. Auch bei der Schaffung von Serien-Hits wie "Dawson's Creek" und "The Vampire Diaries" war er maßgeblich beteiligt.

Erin Underhill, Präsident von Universal Television, ist voll des Lobes für den Showrunner: " Kevin ist ein produktiver und brillanter Schöpfer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Produktion ikonischer Hits sowohl für die große als auch für die kleine Leinwand"