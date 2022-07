"Das Vermächtnis der Tempelritter"-Serien-Spin-off ohne Cage

Kein Wiedersehen mit Nicolas Cage

Sie tritt damit in die Fußstapfen von Nicolas Cage (58), der in beiden Filmen den Schatzsucher Benjamin Franklin Gates verkörperte. Er wird in der Serie ebenso wenig eine Rolle spielen wie sein damaliger Co-Star Diane Kruger (46) alias Dr. Abigail Chase.

Ein Wiedersehen gibt es jedoch mit Justin Bartha (44), der in beiden Filmen IT-Experte Riley Poole verkörperte. Und ein weiterer Rückkehrer wurde auf der Comic-Con offiziell verkündet: Hollywood-Star Harvey Keitel (83). Er wird erneut in die Rolle von FBI-Special-Agent Peter Sadusky schlüpfen.