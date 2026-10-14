Viennale-Programm 2026 ist online: Vorverkauf startet

Mit hoher Geschwindigkeit nähern wir uns dem Festivalstart am 22. Oktober. Das Warten auf alle Infos zur Viennale 2026 hat aber jetzt schon ein Ende: Der vollständige Programmkalender kann hier aufgerufen werden! Der allseits begehrte Pocketguide (das kostenlose Programmheft zum Festival) und der Katalog sind ab sofort bis inklusive 16. Oktober, täglich von 14 bis 20 Uhr, im Gartenbaukino erhältlich, und ab dem Vorverkaufsstart am 17. Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr an der Vorverkaufsstelle Gartenbaukino.

Persönliche Wishlist dank Film Navigator Zur Erleichterung der Programmplanung ist es sinnvoll, den Filter beim Programmkalender und den Viennale Film Navigator zu verwenden. Bestehend aus sechs Fragen zu Filmgeschmack, Vorlieben und Interessensschwerpunkten, unterstützt Film Navigator alle bei der Erstellung eines ganz individuellen Spielplans und soll vor allem Spaß machen! Gleich hier testen!

Planen lässt sich der Festivalbesuch mit der Wishlist im Kalender, indem man interessante Filme und Termine per Herz ♡ markiert und sie auf der persönlichen Merkliste speichert. Die Wishlist kann per Link geteilt oder als Lesezeichen gespeichert werden, sodass die Filmauswahl zum Vorverkaufsstart sofort griffbereit ist.

Vorverkauf ab 17. Oktober Nach dem ausführlichen Studium des Programms sollte man sich für kommenden Sa 17. Oktober den Wecker stellen. Da startet nämlich der Vorverkauf für die Viennale um 10 Uhr. Tickets können direkt an der Vorverkaufsstelle Gartenbaukino, per Telefon unter 01 526 594 769 und online erworben werden. Die Registrierung für den Online-Verkauf ist hier bereits möglich. Registrierungen aus dem Vorjahr sind weiterhin gültig. Neu-Registrierungen bis Freitag, 16. Oktober 17 Uhr empfohlen.

Viennale Debut Card Eine Karte. 19 Filme. Dein Einstieg in die Welt der Viennale – ermöglicht durch die Unterstützung der Erste Bank.

Die kostenlose VIENNALE DEBUT CARD richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren sowie Schüler:innen mit gültigem Ausweis und ermöglicht vergünstigte Tickets um € 8,50 für 19 ausgewählte Filme des Festivalprogramms. Jetzt registrieren, Karte abholen und die Viennale entdecken. Mehr Informationen zur Registrierung den den enthaltenen Filmen gibt es hier.

Viennale Zentrale Funkhaus Wien In diesem Jahr wird das Funkhaus Wien erstmals zur Viennale Zentrale und damit zum Treffpunkt für Cinephile und Audiophile. An ausgewählten Abenden wird die Viennale Zentrale mit internationalen DJs und Live Acts zur Partyzone. Darüber hinaus finden rund um das Festivalprogramm Gespräche und Präsentationen mit Filmemacher:innen und Expert:innen statt. Vor und nach den Veranstaltungen bleibt Raum für Austausch und Begegnungen.

Das vollständige Programm findet sich hier.