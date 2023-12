Anarchische Action im"American Pie"-Stil und mit kräftigen "Hangover"-Vibes angereichert – damit kann eigentlich nur eine Produktion gemeint: die aktuelle Netflix-Serie "Völlig zerstört" von den "Cobra Kai"-Machern Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald.

Wir bekommen über acht Folgen hinweg praktisch in Echtzeit mit, wie eine Elite-Truppe mit einer nuklearen Bedrohung in Las Vegas klarkommen muss. Dummerweise sind die Team-Mitglieder nach einer exzessiven Feier durch Alkohol und Drogen so ziemlich außer Gefecht gesetzt, aber sie raufen sich dann doch zusammen und wachsen praktisch über sich hinaus.

Das alles erreicht immer wieder unglaublich schräge Momente und die Mischung aus harter Action, Political Incorrectness und Comedy hinterlässt einen durchaus bleibenden Eindruck. Daher stellt sich auch sofort nach Beendigung des Streamens die Frage: Wird es eine zweite Staffel geben?