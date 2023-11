Abgesehen von diesem Gremlin werden auch noch etliche andere Running Gags übermäßig ausgekostet: So muss der völlig weggetretene Bombenentschärfter von seinen Kolleg:innen in allen Lebenslagen mitgeschleppt werden; einer der Muskelmänner leidet höllischen Hunger, doch man schnappt ihm das Essen immer in letzter Sekunde wieder vor der Nase weg, und der missglückte Quickie zwischen Ava und Chad gibt zu unzähligen Sex-Witzen Gelegenheit. Aber ihr müsst die beiden jetzt nicht bemitleiden, denn umso befriedigender gestaltet sich dann der Serien-Höhepunkt.

Eigentlich sollte aus "Obliterated" – so der Originaltitel – ursprünglich ein Kinofilm werden, doch dann erwies sich die Fülle der Ideen als so überwältigend, dass sie nur in einer Serie angemessen umgesetzt werden konnte. Den drei Masterminds werden die Ideen bestimmt nicht so rasch ausgehen und wir dürfen uns sicher auf weitere Staffeln gefasst machen. "Völlig zerstört" bietet jedenfalls eine echt schräge und wilde Erfahrung – man geht daraus hervor, als hätte man selber gerade einen Drogentrip absolviert.

3 ½ von 5 Sternen

Für Fans von: "24", "Fubar", "Hangover", "Cobra Kai" und "American Pie"-Filmen