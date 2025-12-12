Die Frisur ist extravaganter, der Tatort düsterer: Daniel Craig (57) kehrt als Privatdetektiv Benoit Blanc zurück. Regisseur Rian Johnson (51) schickt den genialen Ermittler in seinen dritten Fall. Ab dem 12. Dezember erwartet die Zuschauer auf Netflix mit "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" erneut ein klassischer "Whodunit"-Krimi. Wie in den beiden Vorgängern "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) und "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) sucht Blanc aus einer kleinen Gruppe Verdächtiger den Mörder. Und das in einem scheinbar unlösbaren Fall...

Darum geht es in "Knives Out 3" In "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" kommt Blanc in eine kleine, katholische Gemeinde im Bundesstaat New York. Dort ist der Priester, Monsignore Jefferson Wicks, unter mysteriösen Umständen ermordet worden. Der dominante Geistliche war bekannt für seine reaktionären Ansichten. Und dafür, dass er Gemeindemitglieder im Gottesdienst in aller Öffentlichkeit demütigte. Übrig blieb dem lautstarken Priester nur ein kleiner Haufen an Schäfchen, die ihm treu ergeben sind. Der neue Priester Jud Duplenticy, der zur Strafe in die Gemeinde versetzt wird, sorgt in dem eingespielten Team allerdings für Unruhe. Der gutmütige, nachdenkliche junge Mann wird nach Wicks' Tod schnell der Mordverdächtige Nummer eins. Die beiden Geistlichen - der Monsignore wird von Josh Brolin (57), Duplenticy von Josh O'Connor (35) gespielt - sind vor dem Mord mehrmals aneinandergeraten, wie die Zuschauer im Rückblick erfahren. Aber auch die übrigen Gemeindemitglieder haben alle ein Motiv...

Illustres Ensemble mit Abgründen Zu der illustren Gruppe, die Monsignore Wicks zu verehren scheint, gehören die schwer kranke, auf den Rollstuhl angewiesene Cellistin Simone Vivane (Cailee Spaeny) und der inzwischen erfolglose Science-Fiction-Autor Lee Ross (Andrew Scott), der an einem neuen Meisterwerk arbeitet. Außerdem mit dabei sind Vera Draven (Kerry Washington), eine Anwältin, deren Stiefsohn Cy Draven (Daryl McCormack) ein Möchtegern-Politiker und Influencer ist, der seine Kamera stets auf jeden in der Gemeinde hält. Auch auf Nat Sharp (Jeremy Renner), einen Arzt mit Alkoholproblem und die Haushälterin der Kirche, Martha Delacroix (Glenn Close) sowie Hausmeister Samson Holt (Thomas Haden Church). In der ersten Hälfte des Films, vor dem Mord, können die Zuschauer verfolgen, wie Wicks seine hasserfüllten Parolen unters Volk bringt und sein neuer Mitarbeiter Duplenticy zum Opfer seiner perfiden Spielchen wird. Seine treuen Schäfchen stehen dem Monsignore dabei hilfsbereit zur Seite. Nach dem Mord an dem Priester nimmt die Geschichte eine bizarre und verworrene Wendung, was ihr etwas den Schwung rund um das glänzende Ensemble nimmt. Einige der hochkarätigen Schauspieler haben nur noch wenig zu melden... Einer glänzt allerdings über die gesamte Länge des Films: Josh O'Connor als Jud Duplenticy. Zusammen mit dem Atheisten Benoit Blanc sorgt der ehemalige Boxer, den das Priesteramt rettete, für unterhaltsame Spannung. Unterstützt wird das ungleiche Duo von der örtlichen Polizeichefin Geraldine Scott (Mila Kunis).

Fazit Wie die beiden ersten Teile bietet auch "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" eine unterhaltsame, komplexe Geschichte und viele Stars. Anders als im Vorgänger, als Blanc auf einer griechischen Privatinsel ermittelte, spielt sich der Kriminalfall nun in düsterer Umgebung ab, was dem Krimi gut zu Gesicht steht. Allerdings dürfen die wenigsten in dem hochkarätigen Nebendarsteller-Cast, abgesehen von Glenn Close und Josh Brolin, ihre Kunst voll zeigen. Dafür rückt der Film Josh O'Connor umso mehr in den Fokus. Neben dem 35-Jährigen wird selbst Ex-James-Bond Daniel Craig zum Nebendarsteller. Nachdem O'Connor in der Erfolgsserie "The Crown" als Prinz Charles zu sehen war, feierte der britische Star in diesem Jahr mit den Filmen "Rebuilding", "The Mastermind" und "The History of Sound" einige Erfolge als Hauptdarsteller. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" wird sicher nicht sein letzter gefeierter Auftritt sein.