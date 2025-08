Die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie kehrt auf die Bildschirme zurück. Ab dem 6. August stehen auf dem Streamingdienst Netflix die ersten vier Folgen der zweiten "Wednesday"-Staffel bereit. Einmal mehr spielt Superstar Jenna Ortega (22) die bisher größte Rolle ihrer Hollywood-Karriere. Für seine nach "Squid Game" erfolgreichste Serie überhaupt fährt Netflix in Staffel zwei schwere Geschütze auf und scheut weder Kosten noch Mühen - während sich "Wednesday" zunehmend nicht nur um die Titelfigur, sondern auch um den Rest der Addams-Familie dreht

Darum geht es in der zweiten "Wednesday"-Staffel In der übernatürlichen Mystery-Serie "Wednesday" vertreibt sich Wednesday Addams (Ortega) in den Sommerferien ihre Zeit mit der Jagd nach einem berüchtigten Serienmörder, unterstützt von ihrem grandiosen Sidekick "Eiskaltes Händchen". Anschließend kehrt sie für ihr zweites Schuljahr an die Nevermore Academy zurück, wo sich einiges geändert hat. Nicht nur ist die stoische Hauptfigur nach den Ereignissen aus Staffel eins ein Star an der Schule, auch ihr sozial ungelenker Bruder Pugsley Addams (Isaac Ordonez, 16) besucht jetzt die Akademie für Außenseiter. Dort versucht er seine eigenen übernatürlichen Fähigkeiten in den Griff zu bekommen - und begegnet seiner Schwester nun deutlich häufiger. Wednesday wird indes von Visionen geplagt, in denen ihre Mitbewohnerin Enid (Emma Myers, 23) stirbt und sie daran Schuld ist.

Star-Power und mehr Addams-Family für "Wednesday", Staffel zwei Schon lange vor dem Start der zweiten "Wednesday"-Staffel wurde bekannt, dass Superstar Lady Gaga (39) in den neuen Episoden auftreten wird. Sie spielt "die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood, eine legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Weg sich mit dem von Wednesday kreuzt", teilt Netflix mit. Bis Lady Gaga in "Wednesday" auftaucht, ist jedoch noch etwas Geduld gefragt: Ihren mit Spannung erwarteten Gastauftritt hat sie erst im zweiten Teil der zweiten Staffel. Dieser erscheint am 3. September und umfasst vier weitere Episoden.

"Zurück in die Zukunft"-Star und mehr Neben Lady Gagas Gastauftritt verfolgten die Showrunner Alfred Gough (57) und Miles Millar (58) noch ein weiteres Ziel: "Wir wollten auch einige Schauspiellegenden einladen, die wir schon immer bewundert haben", verrieten sie Netflix. Und genau das ist ihnen eindrucksvoll gelungen. So stoßen "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd (86), der ikonische Charakterdarsteller Steve Buscemi ("Reservoir Dogs", 67), Thandiwe Newton ("Westworld", 52), Billie Piper ("Doctor Who", 42) und "Sixth Sense"-Star Haley Joel Osment (37) neu zum Schauspiel-Ensemble der zweiten "Wednesday"-Staffel. Letzterer feiert gleich zu Beginn der neuen Season einen humoristischen Gastaufritt als Serienkiller, während Steve Buscemi den neuen Schulleiter der Nevermore Academy verkörpert, der sich voll und ganz für Außenseiter einsetzt. Der Mime beerbt so "Game of Thrones"-Star Gwendoline Christie (46), die in Staffel eins Direktorin Weems verkörperte.

Die Addams Family wächst "Dieses Jahr bringen wir die Familie nach Nevermore", verriet außerdem Kultregisseur Tim Burton (66), der wie in Staffel eins wieder einige Episoden der Fortsetzung inszeniert hat. Das bedeutet ein Wiedersehen mit Catherine Zeta-Jones (55) und Isaac Ordonez, die erneut Morticia und Pugsley Addams verkörpern. Das Besondere in Staffel zwei: Neben Pugsley hält sich auch Mutter Morticia nun permanent in Nevermore auf - eine Tatsache, über die sich die griesgrämige Hauptfigur Wednesday zunächst nicht sonderlich freut. Daneben kehren auch Luiz Guzmán (68) als Gomez Addams, Victor Dorobantu (28) als Szenendieb "Eiskaltes Händchen" und Fred Armisen als Onkel Fester aus der Serienpremiere zurück. Und die Addams Family erhält Zuwachs: Joanna Lumley (79), unter anderem bekannt aus der legendären Sitcom "Absolutely Fabulous", verkörpert mit Hester Frump die schillernde Mutter von Morticia Addams, eine überaus erfolgreiche Geschäftsfrau. Somit hält auch eine dritte Generation starker Addams-Frauen Einzug in die Netflix-Serie.

Wann ist "Wednesday"-Staffel 2 zu sehen? Staffel 2 erscheint in zwei Teilen: Die ersten Folgen gibt es am 6. August 2025, die weiteren Episoden folgen am 3. September.