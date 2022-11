"Wednesday" Staffel 1: Wir erklären euch das Ende

Sind die Outcasts in Nevermore nicht mehr in Gefahr?

An sich könnte man davon ausgehen, dass die Ausgestoßenen an Nevermore endlich in Sicherheit sind – nun, da sowohl Joseph als auch Laurel und Tyler entweder tot oder außer Gefecht gesetzt sind. Doch das Ende von Staffel 1 der Netflix-Fernsehserie deutet darauf hin, dass die Mission zur Ausrottung der Outcasts noch nicht vorbei ist.

Die Gates scheinen nur eine von mehreren wohlhabenden Familien aus Jericho zu sein, die von Joseph Crackstone abstammen. Andere, die die Ausgestoßenen hassen, nutzen möglicherweise die Tragödien der Gates, um mehr Hass gegen übernatürliche Wesen zu schüren. Wednesday Addams fragt sich, ob Laurel und Tyler nur Spielfiguren in einem größeren Spiel waren, und deutet an, dass der Plan, die Ausgestoßenen loszuwerden, über Joseph Crackstones Rachefeldzug in Jericho hinausgeht.

Sehr wahrscheinlich wird Crackstones Mission in einer potenziellen Staffel 2 weitergeführt. Der Plan der Gates-Familie, alle Ausgestoßenen mit Nachtschattengift zu töten, war wahrscheinlich nur eine Lösung unter vielen, um Leute wie Wednesday auszuschalten. Die Outcasts befinden sich also noch nicht in Sicherheit und Wednesday muss sich auf ihren nächsten, wahrscheinlich noch viel größeren, Kampf vorbereiten.