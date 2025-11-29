Mit dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" geht es am ersten Adventswochenende los.

Florian Silbereisen (44) lädt wieder zu seinem traditionellen "Adventsfest", Giovanni Zarrella (47) präsentiert erstmals "Die große Weihnachtsshow", und Andy Borg (65) feiert mit den Stars Weihnachten. Diese weihnachtlichen Musiksendungen sind in diesem Jahr geplant:

Das Adventsfest der 100.000 Lichter Zum 20. Mal präsentiert Moderator Florian Silbereisen in Suhl die Eurovisionsshow "Adventsfest der 100.000 Lichter". Die Live-Sendung wird am Samstag, 29. November, in der ARD Mediathek, im Ersten sowie im ORF ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem Andrea Berg, Howard Carpendale, Andy Borg, Semino Rossi sowie Ross Antony. Seit 2004 bringt der MDR mit der Musikshow festliche Stimmung und weihnachtliche Musik auf die Bildschirme. Erstmals moderierte Florian Silbereisen das "Adventsfest der 100.000 Lichter" am 27. November 2004. Unter den damaligen Gästen waren Vicky Leandros, Nana Mouskouri oder David Hasselhoff. Nach Stopps in Cottbus und Zwickau wird die Show seit 2007 wieder in Suhl produziert. Eine feste Tradition hat seit 2009 das Friedenslicht aus Bethlehem, das in der Sendung entgegengenommen und weitergereicht wird. Zum festen Bestandteil des Formats gehören außerdem musikalische Beiträge von Rolf Zuckowski, eine Adventsgeschichte sowie der Besuch des Nürnberger Christkinds.

Die große Weihnachtsshow Giovanni Zarrella moderiert in diesem Jahr erstmals "Die große Weihnachtsshow" im ZDF (Donnerstag, 4. Dezember, 20:15 Uhr). Die Sendung wird live aus Offenburg übertragen und bietet ein Musikprogramm mit Beiträgen verschiedener Künstlerinnen und Künstler, das auf die Adventszeit einstimmen soll. Zu den Gästen gehören unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws sowie die Tanzformation Lord Of The Dance. Neben musikalischen Darbietungen engagieren sich Prominente aus Unterhaltung und Sport für den guten Zweck und nehmen telefonisch Spenden entgegen. Die Spendenerlöse der Gala kommen den Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt zugute.

Sternstunden-Gala 2025 Auch in diesem Jahr findet die "Sternstunden-Gala" (12. Dezember, BR, 20:15 Uhr) mit einem umfangreichen Programm und zahlreichen bekannten Künstlerinnen und Künstlern statt. Auf der Bühne treten unter anderem Vanessa Mai, Iggi Kelly, Francine Jordi, Klaus Florian Vogt, die Band Django 3000, die Geschwister Strasser sowie der Unterstufenchor der Wilhelm-Löhe-Schule aus Nürnberg auf. Unter anderem sorgt das Nürnberger Christkind bei der Veranstaltung für besinnliche Momente. Die Gala stellt verschiedene Projekte vor, die vom Verein "Sternstunden" unterstützt werden. Dazu gehört unter anderem die World Childhood Foundation, gegründet von Königin Silvia von Schweden.

Knapp vor Weihnachten Am 13. Dezember 2025 findet im Großen Sendesaal des rbb erneut die Weihnachtsshow "Knapp vor Weihnachten" statt. Die festlich gestaltete Veranstaltung wird von Heiner Knapp, Moderator bei rbb 88.8, gemeinsam mit Alina Stiegler moderiert. Das Programm umfasst Musik, Geschichten und verschiedene Überraschungen. Zu den musikalischen Gästen zählen Tim Bendzko, Kim Fisher und Alvaro Soler, die bekannte Weihnachtslieder in neuen Interpretationen live präsentieren. Am 22. Dezember ist die Show dann ab 20:15 Uhr im rbb zu sehen.

Zauberhafte Weihnacht im Land der "Stillen Nacht" Am 23. Dezember um 20:15 Uhr zeigt der BR die Adventssendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" (am 20. Dezember in ORF2). Die Produktion präsentiert Musik und Eindrücke aus der winterlichen Berglandschaft und soll Festtagsstimmung vermitteln. Erstmals moderiert DJ Ötzi gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle den musikalischen Abend. Die Aufzeichnung der Sendung erfolgt im Dezember in Flachau.

Weihnachten mit Andy Borg Selbst am 24. Dezember (20:15 Uhr) werden Musikfans im TV fündig. Am Heiligabend lädt Andy Borg in seiner festlich dekorierten Weinstube zu einer besonderen Ausgabe seiner Unterhaltungssendung ein, die im SWR, MDR und BR ausgestrahlt wird. An der großen Festtafel sind unter anderem Ronja Forcher, Marianna Masadi, Rudy Giovannini, Rosanna Rocci & Luca, Ramon Roselly, Peggy March, das Mißebner Trio sowie der Erich-Kästner-Kinderchor zu Gast.