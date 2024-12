Der Start in die Adventszeit bedeutet auch der Start in eine Zeit voller Weihnachtsspecials im TV . Denn einige Sender wollen mit Spezialausgaben beliebter Formate auf das Fest einstimmen. Das steht 2024 auf dem Programm .

"Unser Festtagsmenü"

Kulinarik darf an Weihnachten nicht fehlen: Seit dem ersten Advent zeigt Sat.1 "Unser Festtagsmenü" (vier Folgen, immer sonntags um 18 Uhr in Sat.1 und auf Joyn). In jeder Folge treten die Köche aus Team-"The Taste" gegen die Backprofis aus Team-"Das große Backen" an und zeigen ihr Können rund um weihnachtliche Köstlichkeiten.

Während die Teams um die besten Rezepte wetteifern, sind Promigäste dazu eingeladen mit den Moderatorinnen Angelina Kirsch (36) und Enie van de Meiklokjes (50) über ihre persönlichen Weihnachtstraditionen zu plaudern. Außerdem werden Last-Minute-Geschenke gebastelt oder Weihnachtslieder gesungen.