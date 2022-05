"Weird Al"-Trailer: Daniel Radcliffe in seiner verrücktesten Rolle

"Ich hoffe, ihr seid bereit hierfür", sagt Radcliffe (32) als Yankovic zu Beginn des Trailers, bevor er mit Lockenperücke, Schnauzbart und Akkordeon eine Bühne betritt.

Nach mehreren kurzen Szenen, die Konzerte, Straßen-Performances und einen Kampf in einem Restaurant zeigen, endet der Trailer damit, das Radcliffes Figur eine Tür schließt. "Was soll ich sagen? Ich stecke voller Überraschungen", sagt er dazu. Die Vorschau auf das Biopic "Weird: The Al Yankovic Story" wurde am Dienstag veröffentlicht.