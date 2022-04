Deshalb wollte Sandra Bullock ein Daniel-Radcliffe-Autogramm

Channing Tatum und Brad Pitt "sind zwei Hardcore-Frauenhelden"

Neben Bullock und Radcliffe haben auch die Hollywood-Stars Channing Tatum (41) und Brad Pitt (58) eine Rolle in "The Lost City" inne. "Sie sind natürlich zwei Hardcore-Frauenhelden", schwärmt Bullock im Interview. Der Schauspielerin zufolge hätten die beiden "ihren Job gut gemacht": "Sie lassen ihre Arbeit so einfach aussehen, weil sie eine Menge Mühe hineinstecken. Ihre Arbeitsmoral ist nicht von dieser Welt. Sie arbeiten unglaublich hart."

Ob Tatum und Pitt die Crew zusätzlich ins Schwitzen gebracht haben? Das sei zumindest für Radcliffe eine der größten Herausforderungen bei den Dreharbeiten im Dschungel gewesen: "Für mich war es wirklich hart, es so aussehen zu lassen, als würde ich nicht so viel schwitzen." Bullock hingegen erinnere sich vor allem an jenen Tag, "wo wir die Szene mit Channing und Brad gedreht haben, bei der ich in einer Schubkarre sitze - mit einem erbärmlichen Blick". Wegen des Tageslichts sei ihnen die Zeit davon gelaufen und die Explosion im Hintergrund sei die größte Challenge gewesen. "Aber wir haben es geschafft, mit nur einem Versuch. Das, was im Film zu sehen ist, war der einzige Take, den wir gemacht haben", so Bullock. "Es ist sehr befriedigend, wenn es funktioniert", schmunzelt sie.