Donnerstag ist derzeit ohnehin "Heidi-Tag"

Ab 19:10 Uhr können sich Zuschauer dann in der Sondersendung "Happy Birthday, Heidi" den beachtlichen Werdegang des Models ansehen. Mit Archivaufnahmen und Interviews wird darin gezeigt, wie aus dem Mädchen aus Bergisch Gladbach ein international erfolgreiches Topmodel und eine weltweit bekannte TV-Persönlichkeit wurde.

Und weil der 1. Juni ein Donnerstag ist, gehört die Primetime ohnehin ganz und gar Heidi Klum: Wie in den Wochen zuvor strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr eine neue Folge "Germany's next Topmodel" aus, an Heidis 50. Geburtstag wird das Episode 16 sein. Zwei Wochen später, am 15. Juni, steigt dann das diesjährige Finale des Casting-Formats.