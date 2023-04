Streamteam-Podcast: GNTM: Behind the Scenes mit Lou-Anne & Martina

"Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin 2022, Lou-Anne, und GNTM 2022 Finalistin, ihre Mama Martina, bei uns im Interview!

Glamour, Nervenkitzel, tolle Styles und ganz besondere Frauen, die ihre Vielseitigkeit auf dem Catwalk und in immer neuen Shooting-Herausforderungen unter Beweis stellen müssen – das ist die Welt von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel". Derzeit widmet sich die Primetime auf Pro7 immer donnerstags der 18. Staffel von GNTM und am Ende jeder Folge stellt sich uns die Frage: Wer bekommt von Modelmama Heidi das berühmt-berüchtigte Foto und beim wem heißt’s letztendlich doch: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“? Immerhin wissen wir ja: Nur EINE kann Germany’s Next Topmodel werden!

Aber das ist nicht die heißeste Frage! Viel mehr interessiert uns: Wie läuft’s denn eigentlich behind the scenes wirklich ab? Dazu schnappen sich July und Franco diesmal zwei ganz besondere Gäste: Lou-Anne Gleißenebner und ihre Mama Martina Gleißenebner-Teskey aus Klosterneuburg! Die 17. Staffel von Germany‘s Next Topmodel war nämlich ganz österreichisch dominiert. 2022 standen beide nebeneinander im Finale. Mama Martina holte sich dabei den 3. Platz und Tochter Lou-Anne schaffte es bis an die Spitze: Sie gewann als erste Österreicherin den Titel „Germany‘s Next Topmodel.

Im Interview geben die beiden tiefe Einblicke in die GNTM-Welt und verraten unter anderem, wie Heidi abseits der Kamera so ist, wie sich das Leben während der intensiven Drehzeit gestaltet oder ab die Models tatsächlich vorher keine Ahnung haben, welche neuen Looks sie beim gefürchteten Umstyling erwarten.

Taucht mit Lou-Anne und Martina in dieser Doppelfolge tief ein in die faszinierende Mode-Welt der kultigen Castingshow.