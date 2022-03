Frank Elstner: Zum 80. ARD-Show mit Jauch, Gottschalk, Böhmermann

Elstner von Stargästen interviewt

"Jeder Überraschungsgast erhält die Möglichkeit, den Jubilar in einem Show-ähnlichen Setting zu individuell gewählten Schwerpunkten zu befragen", heißt es in der Programmankündigung für den 15. April (21.45 Uhr). "Die Einspieler dazwischen beleuchten und erzählen das Leben und die Karriere Elstners dabei nicht in einer strengen Chronologie, sondern sind an die Gäste und die jeweiligen Talk-Themen gebunden." Elstners 80. Geburtstag ist am 19. April. Er kam in Linz zur Welt, prägte lange Radio Luxemburg und lebt heute in Baden-Baden.