"Westworld": Was man vor der dritten Staffel der Sci-Fi-Serie wissen sollte

Neues Kapitel in der realen Welt

Nun startet ein neues Kapitel in der realen Welt, in die Dolores (Evan Rachel Wood) am Ende der zweiten Staffel entkommen ist. Sie hat fünf weitere Hosts in Form von KI-Perlen mitgebracht, eine davon enthält die Persönlichkeit von Bernard (Jeffrey Wright). Wer die restlichen vier Hosts sind, wird hier (noch) nicht verraten. Durchaus ein kleiner Spoiler, den aber HBO selbst bereits im Trailer der dritten Staffel vom Stapel gelassen hat, ist die Rückkehr von Maeve (Thandie Newton). Sie wurde am Ende der zweiten Staffel getötet. Aber Sterben ist für Hosts keine einfache Sache, wie es Maeve selbst formuliert.