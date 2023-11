Wer ist Matthias Schweinsteiger?

Matthias Schweinsteiger, wie Gottschalk patzte, wurde auch der erste Wettpate und durfte dabei zusehen, wie Horst Freckmann aus Bochum Hähne am Krähen erfolgreich erkannte. Als erster Showact gaben sich daraufhin Take That die Ehre. Nach einer Zugabe, dem Hit "Back for Good", begrüßte Gottschalk Bastian Schweinsteiger (39) und dessen Ehefrau, Ana Ivanović (36).

Als Wettpaten für die Kinderwette lagen sie leider daneben. Sie hatten daran geglaubt, dass der 14-jährige Felix Mayr es schaffen würde, im Handstand auf einem Skateboard Spielkarten auf Cola-Flaschen so mit seinem Helm zu treffen, dass darauf platzierte Kaubonbons in die Flaschen fallen. Zwar konnte er die Wette - knapp - nicht gewinnen, vom Publikum gab es trotzdem tosenden Beifall. Zudem wird er im kommenden Sommer den Großen Preis von Österreich (Formel 1) besuchen dürfen - und für den Sportverein des Jungen spenden Schweinsteiger und Ivanović 79 Bälle.