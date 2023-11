Ein "Wetten, dass..?"-Abschied für immer

Außerdem erklärt Gottschalk in dem "Zeit"-Interview zu "Wetten, dass..?", es sei "nicht so, dass das ZDF mir jetzt hinterherläuft und sagt, um Gottes willen, du kannst dich doch noch nicht verabschieden. Wenn das passiert wäre, hätte ich vielleicht gesagt: Also gut, dann mache ich noch eine Sendung." Es sei diesmal ein Abschied für immer, erklärte er außerdem.

Am 25. November führt Thomas Gottschalk zum letzten Mal durch "Wetten, dass..?". In seinem Podcast "Die Supernasen", den er zusammen mit Mike Krüger (71) produziert, hatte Gottschalk bereits enthüllt, dass Helene Fischer (39) in der Show gemeinsam mit Shirin David (28) auftreten wird.