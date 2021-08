Wie passt "What If…?"-Folge 1 in die MCU-Timeline?

Übereinstimmungen

Diese Parallel-Welt des Multiversums behält in einigen Punkten die Timeline von "Captain America: The First Avenger" bei. Auch Rogers wurde im Juni 1943 das Super-Soldaten-Serum injiziert. Doch als es Red Skull dann an den Kragen geht, dürfte das wesentlich früher als 1945 sein, wie das in "First Avenger" der Fall gewesen ist.

Und wir erfahren ganz zuletzt, wie Peggy ohne zu altern in der Gegenwart angekommen ist, wo sie von Nick Fury und Hawkeye erwartet wird. Da laut Furys Worten der Krieg "seit 70 Jahren" vorüber ist, würde das zu den Ereignissen von "The Avengers" aus dem Jahr 2012 passen.