Bosemans Stimm-Talent

Regisseur Bryan Andrews hat nun in einer Pressekonferenz, die via "Comic Book" publiziert wurde, über Bosemans Beteiligung an der Serie gesprochen:

"Chadwick war einer der ersten Schauspieler, der einen Vertrag für 'What If…?' abgeschlossen hat. Seine Theater-Ausbildung ist ihm gerade bei diesem Projekt zugutegekommen: Viele DarstellerInnen hangeln sich bei so einem Sprech-Job einfach von Satz zu Satz weiter, doch Chadwick hat den Text als Einheit verstanden und immer richtige Szenen aufgebaut. Es war so ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Zugleich bedauert Andrews, dass die Arbeit mit dem "Black Panther"-Star wieder viel zu rasch vorüber gewesen ist, da die Episoden nur kurz seien.