"White Men Can't Jump": Trailer zum Remake mit Jack Harlow

Jack Harlow als Schauspieler

Im "Remix" von "White Men Can't Jump" übernimmt Jack Harlow die Rolle von Woody Harrelson, die hier Jeremy anstatt Billy heißt. Für den erfolgreichen Rapper ("First Class") ist es das Debüt als Schauspieler. Kamal, das Gegenstück von Wesley Snipes, spielt diesmal Sinqua Walls ("Friday Night Lights"). Wie nah die Story sich an dem 30 Jahre alten Vorbild orientiert, ist noch nicht bekannt.

Im ersten Clip steht vor allem der Zoff der Hauptfiguren im Mittelpunkt, der sich aus dem Culture Clash zwischen Schwarz und Weiß ergibt. Sie streiten sich unter anderem darum, ob Paul Thomas Anderson (52, "There Will Be Blood") oder Spike Lee (65, "Do the Right Thing") der beste lebende Regisseur der USA ist. Können wir nachvollziehen.