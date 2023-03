"Willow": Nach Staffel 1 abgesetzt

Wie die Branchenbibel "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Disney+ die Fantasy-Serie abgesetzt, es wird also keine zweite Staffel von "Willow" geben. Hauptgrund dürften die enttäuschenden Zugriffszahlen gewesen sein, denn die Serie hat es nicht mal kurz nach ihrem Erscheinen in die Top 10 der Nielsen-Charts (misst in den USA die Streamingquoten) geschafft. Da dürfte die Kosten-Nutzen-Rechnung eindeutig in den roten Bereich gerutscht sein.