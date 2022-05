"Willow"-Trailer: Zwerge, Zauberer und Trolle auf Disney+

Darum geht's in "Willow"

Die Serie spielt in einem verwunschenen Land von atemberaubender Schönheit – und modernisierten CGI-Effekten, die grenzenlose Fantasie wurde also in zeitgemäße Bilder verpackt und erinnert zuweilen durchaus an "Herr der Ringe".

Die Geschichte spielt einige Jahre nach dem Original-Film und beginnt mit einem aufstrebenden Magier aus einem Dorf in Nelwyn und einem kleinen Mädchen, das dazu bestimmt ist, die Reiche zu vereinen. Sie helfen zusammen, um eine böse Königin zu vernichten und die Mächte der Dunkelheit zu verbannen.

In einer magischen Welt, in der Zwerge, Zauberer, Trolle und andere mystische Kreaturen ihre Blütezeit erleben, geht das Abenteuer weiter: Eine unwahrscheinliche Gruppe von Helden begibt sich auf eine gefährliche Reise an Orte, die weit jenseits ihrer Heimat liegen und wo sie sich ihren inneren Dämonen stellen und zusammenkommen müssen, um ihre Welt zu retten.

Als ShowrunnerInnen sind Jonathan Kasdan ("Solo: A Star Wars Story") und Wendy Mericle ("Arrow") tätig.

Hier hat Disney+ bereits die Stars der Serie vorgestellt: