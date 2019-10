"Wir sind die Welle": Die neue Netflix-Serie aus Deutschland

Mit "Wir sind die Welle" startet bei Netflix am 1. November schon die vierte Originalserie aus Deutschland nach "Dogs of Berlin", "Dark" und "How to Sell Drugs Online (Fast)". Die sechsteilige Serie des Regie-Duos Anca Miruna Lăzărescu ("Glück ist was für Weicheier") und Mark Monheim ("About A Girl") basiert lose auf dem Jugendbuchklassiker "Die Welle". Allerdings löst sich die Serie vom Gedanken des Schulexperiments. Vielmehr steht diesmal die Perspektive einer Gruppe idealistischer Außenseitern im Mittelpunkt, die ihre Frustration mit der Welt nicht mehr hinnehmen und etwas verändern wollen.

Vierte Netflix-Serie aus Deutschland

"Wir sind die Welle" dreht sich um eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Aufstand gegen das Establishment starten. Inspiriert und angeführt werden sie von einem mysteriösen neuen Mitschüler. Zunächst spielerisch und angespornt von ihrem Idealismus versuchen die fünf Hauptfiguren (gespielt von Luise Befort, Ludwig Simon, Michelle Barthel, Daniel Friedl und Mohamed Issa) etwas an den bestehenden Verhältnissen zu verändern. Doch heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Der ambitionierte Aktionismus entwickelt bald eine gefährliche Eigendynamik.

Hier sind erste Bilder von den Dreharbeiten der Serie: