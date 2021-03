"Without Remorse"-Trailer: Michael B. Jordan im Clancy-Thriller

Tom Clancy hat John Kelly übrigens bereits im Jahr 1988 in seinem Roman "Der Kardinal im Kreml" eingeführt und damit neben Jack Ryan eine seiner beliebtesten Figuren geschaffen. Verkörpert wurde Kelly bisher 1994 durch Willem Dafoe ("Clear and Present Danger") und 2002 durch Liev Schreiber ("The Sum of All Fears").

Auf Amazon Prime wird "Without Remorse" Ende April veröffentlicht werden.