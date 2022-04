Darum geht's in "Yakamoz S-245"

Die Serie spielt, ganz im Sinn der Sache, in der Welt von "Into the Night": Der freigeistige Tauchlehrer und Meeresbiologe Arman soll an einer Forschungsmission auf einem U-Boot teilnehmen. Als über Wasser plötzlich alle Menschen durch die Sonne getötet werden, müssen Arman und die anderen Wissenschaftler an Bord eines militärischen U-Boots gehen, um zu überleben.

Während sie versuchen, herauszufinden, was über der Wasseroberfläche geschieht und welches Ziel die Soldaten wirklich verfolgen, kommt es zwischen den beiden Crews zu Spannungen – vor allem zwischen Arman und dem zweiten Kommandanten Umut. Arman muss nicht nur darum kämpfen, am Leben zu bleiben, sondern auch um eine zweite Chance bei seiner großen Liebe. Am Ende erkennt er, dass in ihm ein Held steckt, ein Anführer – und eine Legende.

Diesmal wurde nicht in Belgien, sondern in der Türkei gedreht. Netflix verspricht eine "rasante, actiongeladene Sci-Fi-Abenteuerserie". Wir sind gespannt und können es kaum erwarten, bis sich das militärische U-Boot in ein spannungsgeladenes Epizentrum der Gefühle verwandelt ...



"Yakamoz S-245" startet am 20. April auf Netflix.