Doctor Who (1963-1989, seit 2005)

Wenn du eine Sci-Fi-Serie suchst, die nicht nur die Blaupause für das Genre darstellt, sondern in die du auch über Monate hinweg so richtig eintauchen kannst, dann ist "Doctor Who" genau das richtige für dich: Insgesamt gibt es bereits 38 Staffeln von der kultigen Serie rund um den titelgebenden Zeitreisenden, der alle paar Staffeln von einem/r anderen SchauspielerIn dargestellt wird (der aktuelle 13. "Doktor" wird erstmals von einer Frau gespielt, nämlich Jodie Whittaker!).

Der/Die TitelheldIn ist ein Alien, der mittels Polizeibox, die innendrin viel größer ist als außen, durch Raum und Zeit, aber auch auf entfernte Planeten reist. Die langlebigste Sci-Fi-Serie der Welt ist Teil der Popkultur geworden, die sich dank der verschiedenen Reinkarnationen immer noch so frisch und neu anfühlt wie in den 60er-Jahren. Ein wegweisendes Meisterstück, bis heute unerreicht.

"Doctor Who" ist leider nicht im Prime-Abo enthalten.

