Diskussion über "YOU" in TV-Show

Der Gastkommentator Raymond Arroyo spricht in dem TV-Ausschnitt über "woke" Fernsehsendungen und sagt: "Ich habe eine Folge von 'YOU' gesehen, in der Masern vorkamen". Ingraham verstand nicht, was der Mann von ihr wollte, denn er verwendete den Serientitel (zu Deutsch: "DU") wie eine direkte Anrede – dadurch entstand eine lustige Konversation.

Arroyo erklärt die Handlung, in der der Sohn der Hauptcharaktere Love und Joe an Masern erkrankt. Daraufhin fragt Ingraham: "Wann habe ich Masern erwähnt?"