"You – Du wirst mich lieben" gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Netflix-Serien in der Geschichte des roten Streaming-Giganten. Warum das so ist, verstehen wir voll und ganz: Der düstere psychologische Thriller gibt abgrundtiefe Einblicke in die Denkweise eines Psychopathen, der – zumindest die meiste Zeit – voll und ganz von der Richtigkeit seines Tuns überzeugt ist. Wie sehr Joe sogar die schlimmsten Taten rationalisiert, ist furchterregend, aber auch faszinierend.

Zugleich gebärdet sich "You – Du wirst mich lieben" als satirisch-zynischer Liebesbrief an all die Ideale und Vorstellungen von romantischen Beziehungen, die uns von der Gesellschaft eingeimpft wurden. Zudem spielt Penn Badgley den Psycho-Stalker erschreckend glaubhaft – und erotisch, auch wenn wir das nicht zugeben möchten.