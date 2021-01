YouTube-Aktion: Klassische Horror-Filme zum Gratis-Streamen

Der Wolfsmensch, Dracula, Frankenstein, die Mumie oder der Unsichtbare – sie alle sind ikonische Charaktere aus den frühen Universal-Tagen und haben in den 30er-Jahren Namen wie Boris Karloff, Bela Lugosi oder Lon Chaney berühmt gemacht.

Auf dem von Universal betriebenen YouTube-Kanal "Fear: The Home Of Horror" kann man derzeit all diese Filme gratis sehen – allerdings nur für begrenzte Zeit, da sie jeweils eine Woche online bleiben.