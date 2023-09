Dieses Team steckt hinter der Fantasy-Serie

Kazutaka Sakamoto ("Alice in Borderland") war als ausführender Produzent tätig, Sho Tsukikawa ("Let Me Eat Your Pancreas") hat die Regie übernommen. In der Hauptrolle erleben wir Takumi Kitamura, den man aus "Tokyo Revengers" oder "Our 30 Minute Sessions" kennen könnte. Wir sind gespannt, wie realistisch die vielen erforderlichen Spezialeffekte umgesetzt werden.