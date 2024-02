"Zwei an einem Tag": Kommt Staffel 2 des Netflix-Hits?

Wie könnte "Zwei an einem Tag" weitergehen?

Sollte die Netflix-Serie verlängert werden, bleibt die Frage, welche Geschichte in der potenziellen zweiten Staffel erzählt werden würde – immerhin ist und bleibt die Liebesgeschichte von Emma und Dexter abgeschlossen.

Eine Möglichkeit wäre es, daraus eine Anthologie-Serie zu entwickeln, die dem Konzept von "Zwei an einem Tag" folgt: Jede Episode spielt am selben Tag in einem anderen Jahr. Man könnte sich auch wieder einer (tragischen) Liebesgeschichte widmen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Netflix so etwas umsetzt. So war "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" ursprünglich auch als Miniserie entwickelt worden und gilt nun als Anthologie-Serie.