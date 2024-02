Charmante Newcomer:innen

Es ist äußerst erfrischend, in einer mittelgroßen Netflix-Produktion wie "Zwei an einem Tag" noch Newcomer:innen zu sehen: So ist Leo Woodall (bisher!) nur wenigen ein Begriff und Ambika Mod kennen noch viel weniger. Das wird sich nun aber mit Sicherheit ändern.

So sollte man Dexter-Darsteller Leo Woodall im Blick behalten. Mit einer unglaublichen Ausstrahlung ist er in der Netflix-Serie der absolute Scene Stealer und wird deshalb noch große Aufmerksamkeit von Zuschauer:innen und Filmschaffenden bekommen. Dass sich der Brite schnell eine (vor allem weibliche) Fangemeinde aufbauen wird, steht ohnehin schon fest. Bereits in dem HBO-Hit "The White Lotus" hinterließ er in Staffel 2 mit der Rolle des charmanten und mysteriösen Briten Jack einen bleibenden Eindruck – und das trotz der starken Präsenz der vielen anderen Mitglieder des Star-Ensembles.

Im strahlenden Licht von Leo Woodall geht Ambika Mod zwar etwas unter, weiß aber trotzdem zu glänzen und spielt recht überzeugend.